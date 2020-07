Zmoczona Julia Wieniawa wije się w nowym teledysku: "WIECZNY JEST MÓJ TRON"

Julia Wieniawa i jej przedsiębiorcza mama nigdy nie ukrywały, że to, co zdążyły zaprezentować już polskiej publiczności, to zaledwie przedsmak ich prawdziwych aspiracji. Pojawiały się już nawet pogłoski, że młoda celebrytka snuje plany podboju Hollywood. Na ten moment zadowoliła się jednak 4. miejscem na liście "najlepszych marek osobistych kobiet" polskiego Forbesa.