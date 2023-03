Nikodem Rozbicki znów jest w związku z Julią Wieniawą? WYMOWNE słowa aktora

Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki przyłapani razem

Nikodem Rozbicki i Julia Wieniawa wrócili do siebie?

Kilka dni temu media rozpisywały się z kolei o wypadzie do opery. Rozbicki pochwalił się na Instagramie wizytą w Operze Narodowej, w której w tym samym dniu była również Wieniawa. To wystarczyło, by w sieci pojawiły się głosy, że tych dwoje znowu coś może łączyć. Przy okazji pokazu serialu "Bracia" dziennikarz "Party" postanowił wypytać aktora, czy w tych plotkach jest choć ziarno prawdy i para faktycznie się zeszła. Nikodem nie był jednak skłonny do zwierzeń...