Nina Terentiew ma za sobą dwa małżeństwa. Była nawet MACOCHĄ... Piotra Kraśki! Kim jest "mężczyzna jej życia"?

Niny Terentiew nikomu nie trzeba przedstawiać. Od dziesięcioleci, najpierw w TVP2, później już w Polsacie dziennikarka trzęsła polskim światem rozrywki i kultury. Dopiero niedawno ustąpiła miejsca dyrektor programowej Polsatu , zajmując swoje należne miejsce w radzie nadzorczej stacji. To właśnie od jej decyzji często zależało, czy dana osoba stanie się gwiazdą, czy wyląduje poza showbiznesowym marginesem. Przez cały ten czas skrzętnie udawało jej się chronić własne życie prywatne, choć i tak świat usłyszał o jej dwóch małżeństwach.

Nieznana historia Niny Terentiew. Była macochą sławnego dziennikarza

Pierwszym mężem "carycy Polsatu" był Robert Terentiew . Parę połączyła pasja do pracy, jako że Robert również działał w mediach jako dziennikarz i publicysta. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Na szczęście para rozstała się w przyjaznych stosunkach. W jednym z wywiadów po latach Terentiew stwierdziła, że jej małżeństwo było "za krótkie, by nauczyła się z mężem sztuki kompromisu".

Tabloidy pisały, że to właśnie jedyny syn dziennikarki, Hubert okazał się "mężczyzną życia" swojej mamy, która niezwykle pochlebnie wypowiadała się na jego temat w nielicznych wywiadach. Gdy jej puszczały nerwy, to właśnie Hubert miał być dla mamy tą osobą, która sprowadzała ją na ziemię. W przeciwieństwie do tak wielu potomków znanych rodziców Hubert odnalazł własną ścieżkę kariery. Został prawnikiem. Specjalistą w zakresie prawa cywilnego. Od 2005 roku prowadzi wraz ze wspólnikiem kancelarię. Prywatnie jest spełnionym mężem i ojcem. Razem z żoną Katarzyną wychowuje dwójkę dzieci: Stasia i Jadzię.