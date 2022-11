Nina Terentiew POUCZA Tomasza Kammela w "Pytaniu na śniadanie": "Przestań się nadmuchiwać!"

Terentiew do programu zaprosić miała sama Joanna Kurska, która nie kryła zadowolenia, że Nina zgodziła się wystąpić w jubileuszowym wydaniu "Pytania na śniadanie". Dla "carycy telewizji" ponoć ważne było to, kto w tym dniu przeprowadzi z nią rozmowę. Ponoć jedynym słusznym nazwiskiem miał być Tomasz Kammel, który swoje pierwsze kroki w telewizji stawiał pod jej okiem.

Nieoczekiwanie podczas rozmowy Kammela i Terentiew padło nazwisko Jurka Owsiaka . Terentiew opowiadała chwilę wcześniej o przebojach związanych z kłopotliwą wymową literki "r", a wówczas prowadzący przypomniał, że "przyszedł kiedyś do niej człowiek, który się jąkał i też miał nie nadawać się do telewizji".

Przyszedł, jąkał się, mówił bardzo szybko, ale ogień, który w nim płonął, lub może by to nazwać osobowością i wiarą w projekt, były tak ogromne, że nie można było komuś takiemu powiedzieć "nie". Spojrzeliśmy na niego i zakochaliśmy się w nim. W jego żółtej koszuli, czerwonych spodniach i czerwonych okularach. Ale przede wszystkim w jego wielkiej miłości do dzieci i w tym, co dla dzieci robił - wspominała Terentiew medialne odkrycie Owsiaka.