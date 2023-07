Nina Tyrka zakończyła przygodę z "Tańcem z Gwiazdami" i założyła warzywniak. Ceny mogą zaskoczyć...

Ola 37 min. temu zgłoś do moderacji 76 3 Odpowiedz

No i co z tego? Za Tshirt wart 15zl ludzie płacą 300 tylko dlatego że ma inną metkę czy logo to czemu was dziwi, że ktoś chce za kalafiora 13 zamiast 7? Zwłaszcza że prawdopodobnie faktycznie jest smaczniejszy, mniej pryskany i świeży.