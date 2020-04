Novak Djoković jest ANTYSZCZEPIONKOWCEM?! "Nie chcę, by ktoś mnie do tego zmuszał"

Zmartwiona 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

A dlaczego jak nie chce się zaszczepić to od razu pudel na grubo ze kontrowersyjne poglądy ? Ja tez nie chce tej szczepionki to jest tylko biznes dlaBG i innych natomiast zanim będzie szczepionka i szczepienia wirus zdąży 100 razy zmutować lepiej zadbać o sprawny układ odpornościowy ja nie chce być królikiem doświadczalnym jestem szczepiona i dzięki Bogu jestem 30+ wiec szczepienia miałam wszystkie pojedyncze i co się teraz dzieje te combo porcje dla maluszków to masakra rodzic nie ma wyjścia bo mu dziecka do przedszkola nie przyjmą i tak powoli powoli oddajemy swoją wolność ... zamiast wprowadzić do szkoły przedmiot o higienie zdrowia i życia to 13 łatki są szpikowane wiedza o bi/hetero/homo ( córka mojej koleżanki wyładowała po tym u psychologa) po co to wszystko ? W sklepie już zalecają płacić bezgotówkowo zaraz będzie to tez nakaz a ludzie przez tyle setek lat przeżyli z gotówka w rękach ... bo to nas uodparnia .. brud tylko musimy przestrzegać higieny życia ... ale do tego on top piecg i jeszcze szc epionrczka najlepiej z czipkiem i jesteśmy w pełni kontrolowanymi robotami ... ludzie chcecie tego ? Plan jest realizowany wielopłaszczyznowo .. od wieku lat to jest niewolnictwo 21w obudźcie się 😢 pozdrawiam wszystkich