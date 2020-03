Eurowizja 2020 może zostać ODWOŁANA przez koronawirusa. "Uważnie przyglądamy się sytuacji"

camilla 24 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Powinny być kary dla tych co tak drastycznie zawyżają ceny środków do dezynfekcji. Chciałam kupić produkt, którym odkażam pędzle do makijażu- z 27zł cena wzrosła do 129zł. Dla mnie to skandal. Ludzie są straszni.