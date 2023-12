Nowa fryzura Wersow to peruka? Fani przedstawili swoje "DOWODY" (WIDEO)

Chociaż jakiś czas temu youtuberka zapowiadała wielkie zmiany i pochwaliła się skróceniem włosów do ramion, to przed eventem na swoim instagramowym kanale nadawczym Sowa wyznała, że "zaszalała" i w takiej odsłonie fani jeszcze jej nie widzieli. Wersow zdecydowała (?) się na jeszcze krótszą fryzurę, a konkretniej modne pixie cut w pastelowo różowym kolorze . Nowa "short hair era", którą 27-latka pochwaliła się na Instagramie, natychmiast wywołała wielkie poruszenie i lawinę spekulacji…

Metamorfoza Wersow wzbudza wątpliwości internautów. Fani mają "dowody", że nowa fryzura jest tylko peruką

Internauci nie są jednak przekonani, co do metamorfozy youtuberki i podejrzewają, że włosy "na chłopaka" mogą być dobrze dobraną peruką . W mediach społecznościowych nie brakuje samozwańczych, internetowych detektywów, którzy skrupulatnie analizują metamorfozę Sowy i wysuwają pierwsze wnioski. Ich szczególną uwagę zwróciło podobieństwo do innych youtuberek m.in. Lil Masti czy Red Lipstick Monster. Na jednym z licznych filmów, które pojawiły się na TikToku, internautka zauważyła pewną zależność:

Jakby zrobiła takie włosy, to na pewno byłby z tego najpierw film na kanale, bo miałoby to miliony wyświetleń; Przyciągnęła uwagę, mówię się o niej i o jej evencie i o to chodziło; Ona wie co robić; To się nazywa marketing — czytamy.