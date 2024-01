Nowa prezenterka TVP MASKUJE TATUAŻE na wizji. Tak tłumaczy swoją decyzję. "Wciąż nie kojarzą się z elegancją..." (FOTO)

Wśród nowych gwiazd Telewizji Polskiej znalazło się sporo nazwisk znanych z innych mediów. Na transfer zdecydował się m.in. Piotr Jędrzejek, który dotychczas związany był ze stacją Polsat. To jednak niejedyna osoba, która się pożegnała ze stacją należącą do Zygmunta Solorza-Żaka. Do tego grona dołączyła również Wioleta Wramba.