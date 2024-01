Wytatuowana dziennikarka z TVP Info odpowiada na złośliwości internautów: "Po co ten wysyp obelg? NIE PODOBA SIĘ?"

Mamuska 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Powiem wam ze ja zrobilam sobie za mlodosci tribala na dolnej partii plecow- pamietacie ta mode???? I jest to jedna z rzeczy ktorych bardzo zaluje. To jest okropny tatuaz. Cale szczescie , ze go na codzien nie widze- chociaz tyle. Jednak czlowiek z wiekiem madrzeje i to co za mlodosci wydawalo sie super i potwierdzeniem doroslosci, pozniej staje sie obiektem wstydu i zenady . Hahjaja . Probowalam usunac, ale za bardzo boli. Ktos ma takie doswiadczenia?