Dziennikarka TVP przetrwała czystki personalne. Niezadowoleni internauci grzmią: "Przez lata SZCZUŁA!"

Dziennikarka TVP utrzymała swoje stanowisko pracy. Wcześniej prezentowała newsy uderzające w obecną władzę

To plucie w twarz prawdziwym dziennikarzom ; Coś mi się wydaje, że to pierwszy i ostatni dyżur EŻ w neoTVP Info; Należy ją usunąć . Jest wiele zdolnych dziewczyn, młodych dziennikarek - można przeczytać pod tweetem.

Co ciekawe, niemała część komentujących zwróciła uwagę na to, że może być to swego rodzaju eksperyment społeczny. Miałby on polegać na pozostawieniu w zespole TVP Info osoby znanej już widzom, a przez to budzącej ich zaufanie, która przekazywałaby informacje całkowicie odmienne od tych prezentowanych jeszcze do niedawna.