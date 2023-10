Nowe doniesienia w sprawie zatrzymania kierowcy BMW. "Był absolutnie zaskoczony"

Jak wynika z informacji uzyskanych przez "Rzeczpospolitą", Majtczak został zatrzymany w środę rano w pokoju hotelowym. Wysoki rangą oficer KGP w rozmowie z dziennikiem wyjawił, że podczas zatrzymania podejrzany był zaskoczony . Jak dodał, Majtczak najwyraźniej czuł się pewnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdyż był to już trzeci kraj, do którego udało mu się przedostać po wyjeździe z Polski.

Arabscy policjanci weszli do pokoju poszukiwanego Polaka. Jak podaje rozmówca "Rz", Majtczak najpierw wyjechał do Niemiec, a następnie do Turcji i dopiero do Dubaju. Jak informuje, Majtczak zaszył się w pokoju hotelowym, unikał opuszczania pomieszczenia i hotelu. Kiedy wychodził, to w kapturze na głowie.