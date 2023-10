Szczegóły zatrzymania kierowcy BMW. "Kilku chwili brakło, by złapać go już w Turcji"

Pierwsze wiadomości na temat zatrzymania Majtczaka pojawiły się na profilu Krzysztofa Rutkowskiego na Facebooku przed godziną 11:00. Rutkowski przekazał, że Majtczak został zatrzymany na lotnisku w Dubaju, próbując nielegalnie przekroczyć granice za pomocą fałszywego niemieckiego paszportu. Informacje te serwis Wp Wiadomości próbował natychmiast zweryfikować w Prokuraturze Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, w policyjnych źródłach oraz u adwokata Sebastiana Majtczaka, mec. Bartosza Tiutiunika. Jednak nikt nie potwierdził tych informacji.

Kilka minut później, Mariusz Kamiński, szef MSWiA, przekazał informację o zatrzymaniu Majtczaka.

Specjalna Grupa Poszukiwawcza powołana przez Komendanta Głównego Policji na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich wspierała lokalną policję, która dokonała dziś zatrzymania poszukiwanego Sebastiana Majtczaka. Zadania realizowane były w ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową - napisał Kamiński.

Portal brd24.pl podał, że polskie służby od wielu dni śledziły Majtczaka. Wiedziały, że planuje on uciec z Europy przez Turcję. Informator brd24.pl zbliżony do śledztwa twierdzi, że zabrakło dosłownie kilku minut, aby informacja o nim pojawiła się w systemach na lotnisku i mógłby zostać zatrzymany jeszcze w Turcji. Jednak służby wiedziały, dokąd odleciał - do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Tam udało się go zatrzymać. W tej akcji współpracowały trzy ministerstwa - sprawiedliwości, spraw zagranicznych i MSWiA.

Według detektywa Krzysztofa Rutkowskiego, zatrzymanie Majtczaka odbyło się przy znacznym udziale pracowników jego biura. Rutkowski stwierdził, że mieli informacje, że Majtczak może przebywać w Dubaju. Informacje te mieli uzyskać od jego najbliższego otoczenia. Rzekomo wiedzieli, że używa fałszywego dokumentu - niemiecki paszport był wystawiony na inną osobę. Majtczakowi udało się dostać do Dubaju na tym paszporcie z Niemiec.

Ze stolicy Emiratów Arabskich próbował dostać się do strefy wolnej od Interpolu. Dzięki działaniom biura Rutkowskiego, nie udało mu się to. Przy zatrzymaniu pracowało czterech pracowników biura. Polska ma umowę ekstradycyjną ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, więc Majtczak trafi do naszego kraju - powiedział WP Krzysztof Rutkowski.

Warto przypomnieć, że Majtczak, oprócz polskiego obywatelstwa, posiada również obywatelstwo niemieckie.

Informacje te nie zostały potwierdzone przez informatora WP z Komendy Głównej Policji. Źródło w KGP twierdzi, że to policyjna grupa zatrzymała Majtczaka w Dubaju, a nie ludzie Rutkowskiego.

Z kolei rzecznik policji, insp. Mariusz Ciarka, informuje, że mundurowi od ubiegłej środy wiedzieli, że poszukiwany mężczyzna przebywa w Niemczech. Jednak dwa dni później, w piątek, okazało się, że był już w Turcji. Ciarka przekonywał w Polsat News, że zabrakło kilku minut, by Majtczak nie wsiadł do samolotu lecącego do Emiratów Arabskich. Dzięki informacjom od służb tureckich, polska policja wiedziała, że 32-latek dotarł do Emiratów, a kolejne kroki były już koordynowane na poziomie organów ścigania i dyplomacji.

Mariusz Ciarka mówi, że od momentu wydania listu gończego w Komendzie Głównej Policji zaczęła działać specjalna grupa poszukiwawcza. Jej funkcjonariusze byli w Emiratach już w poniedziałek i na miejscu przekazali posiadane informacje tamtejszym funkcjonariuszom.

