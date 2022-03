Nowe fakty w sprawie zamordowanego dziennikarza TVN-u. Prokuratura ma podejrzenia, kto może odpowiadać za zbrodnię

Jak podaje "Super Express", zajmujący się sprawą śledczy szukają męża Eweliny. Mężczyzna jest jednak nieuchwytny, co jedynie potęguje przypuszczenie, że to on może stać za morderstwem.

Zakładamy, że możliwe jest, że mężczyzna będący w związku z tą kobietą w akcie desperacji miłosnej dopuścił się tego czynu. Nie ma co ukrywać, że jest to jedna z wersji śledczych. Problem jest taki, że ten mężczyzna jest na ten moment nieuchwytny, co potęguje przypuszczenie, ale jest to ciągle przypuszczenie, że może być on sprawcą tego przestępstwa - cytuje chorzowskiego prokuratora Cezarego Golika tabloid.