Amerykański dziennikarz zastrzelony w Irpieniu. Brent Renaud współpracował z "The New York Times"

Dwóch amerykańskich dziennikarzy poszło filmować uchodźców opuszczających Irpień, kiedy zostali ostrzelani po przejściu przez punkt kontrolny. Dziennikarz "NYT" został postrzelony w szyję i zabity. Jego kolega także został postrzelony, ale ewakuowano go do szpitala - relacjonowała za pośrednictwem Twittera dziennikarka Anna Ahronheim.

Jak podaje portal "Polska Times", przy dziennikarzu znaleziono legitymację "The New York Times", jednak redakcja poinformowała, że dokument, który miał przy sobie Brent Renaud, został wydany kilka lat temu. Brent długo współpracował z dziennikiem, jednak nie reprezentował go w Ukrainie.