Wojciech Bojanowski wraca z Ukrainy: "Czuję BEZSILNOŚĆ, ŻAL I ZŁOŚĆ" (FOTO)

Jak się okazuje, Bojanowski wraca do domu , w którym czeka na niego żona z synkiem. W piątek za pośrednictwem instagramowego profilu opublikował kadr, na którym kobieta spontanicznie przytula go na ulicy. Dodał do niego poruszający opis:

Po trzech tygodniach wracamy do Polski, do domów, na które nie spadają bomby i rakiety, gdzie nie słychać wybuchów i strzałów, gdzie nasze rodziny, za którymi bardzo tęsknimy, nie siedzą co noc w strachu w zimnych piwnicach... Gdzie też wszyscy boimy się, co przyniesie kolejny dzień, ale jednak nie aż tak jak oni - pisze poruszony Wojtek, ubolewając nad wojną: