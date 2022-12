Nowe fakty ws. Iwony Wieczorek. Poinformowano, że wejście policji do Zatoki Sztuki MA ZWIĄZEK z zaginięciem dziewczyny!

cynik 25 min. temu zgłoś do moderacji 41 26 Odpowiedz

Po przemyśleniu sprawy sądzę, iż cała ta "akcja" to przygotowanie terenu do wyborów 2023. Otóż tajemnicą poliszynela jest iż większość elitarnych domów publicznych, oferujących niestandardowe usługi (np. nastolatki dla VIPów) dokumentuje wyczyny swych klientów. Daje to im ogromne możliwości ochrony i pozwala na wieloletnią praktycznie bezkarną działalność. Wiele z nich jest prowadzonych/współprowadzonych przez służby specjalne bo to doskonałe narzędzie do pozyskiwania wysoko ustawionych współpracowników. Pamiętacie akcję "nagrań kelnerów"? Wiele osób oblewa się potem na myśl iż takie nagranie wypłynie. I rzeczywiście co jakiś czas ktoś coś nowego rzuca. Tak samo wiele osób z przerażeniem myśli co się stanie jak w ręce pracowników Ziobry wpadną nagrania z Zatoki Sztuki. Nagrania na których są grającymi główne role. Sam blef iż mamy takie nagrania czasem wystarczy by byli posłuszni. A taka akcja przygotowuje teren pod przyszły blef. A gdyby naprawdę udało się zdobyć nagrania... Liczycie na procesy? Pamiętam jak w 2006 PiS dorwał się władzy. Jak rzucili się na teczki. Jak ktoś zdążył chlapnąć iż w mediach jest 2000 aktualnych TW na etacie służb i zaraz ich rozliczymy... I jak zapadła potem cisza. Chyba ktoś wyjaśnił im że ci TW teraz pracują dla Was (dla PiSu). Dlatego nie wierzę w karę dla pedofili. 2-3 może by poszło na stracenie a reszta zostałaby zagoniona do budowania poparcia dla PiS.