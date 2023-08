Nowe informacje w sprawie wypadku, w którym zginął syn Sylwii Peretti. Są opinie biegłych. Prokurator zabiera głos

nauczka 9 min. temu zgłoś do moderacji 18 2 Odpowiedz

Nie ma to juz żadnego znaczenia czy byli nafurani czy nie. Peretti już tak bardziej nie ucierpi wizerunkowo. Wychowała syna tak jak wychowała. Była zarozumiała butna pyszna i myślała że trochę pieniędzy bo wcale to nie są duże pieniądze czyni z niej faktycznie królową życia. Młody to widział i brał z niej przykład. Oczywiście szkoda chłopaka ale może to otworzy oczy innym gwiazdeczkom.