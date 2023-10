Nowe informacje ws. Stuu. Kiedy trafi do Polski? Prokuratura KOMENTUJE!

Joasia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 147 4 Odpowiedz

Jedyny sposob zeby kogokolwiek zlapac/postawic zarzuty/prowadzic sprawe to jej upublicznienie. W dzisiejszuch czasach tylko internet moze zdzialac cuda i przyprzec polska policje do sciany zeby sie czymkolwiek zajela. Bez tego ani chlop co zabil rodzine na drodze ani youtuberzy co wykorzystywali male dzieci, nie byli by postawieni przed wymiar sprawiedliwosci. Ile dziennie takich spraw jest zamiatanych pod dywan bo nie maja wydzwieku medialnego.