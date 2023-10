Stuart B. ZATRZYMANY w Wielkiej Brytanii. Jest oświadczenie polskiej policji

hehe 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Wobec tych, co prawa nie szanują, nie powinno postępować się zgodnie z prawem, bo oni sami mają je za nic. Postępowanie sądowe i dwie drogi - niewinny i wraca do społeczeństwa bądź winny, i robić jemu to, co innym fundował. Sprawiedliwe? Sprawiedliwe! I bez kosztów dla podatników...