Nowe szczegóły pozwu rozwodowego Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego! W tle ORZECZENIE O WINIE i alimenty...

Joanna Opozda i Antek Królikowski mają za sobą kilka wyjątkowo intensywnych miesięcy. Jeszcze w zeszłym roku para ślubowała sobie miłość i wierność przed ołtarzem, jednak od jakiegoś czasu coraz głośniej wybrzmiewały doniesienia mediów na temat rozwodu pary. Nie jest to zresztą zaskoczeniem, bo (formalnie wciąż żonaty) aktor już prowadza się z nową ukochaną .

Podczas gdy Antek Królikowski robi sobie przerwę od mediów po słynnej już walce fejkowych Putina i Zełenskiego w ramach federacji, której jeszcze niedawno był twarzą, Joanna Opozda skupia się na wychowaniu i utrzymaniu małego Vincenta. Aktorka jeszcze niedawno sama przyznała w rozmowie z "Party", że musiała ekspresowo wrócić do formy, bo opiekuje się teraz synem samodzielnie.

Jeszcze w miniony weekend "Super Express" poinformował, że Opozda i Królikowski szykują się do rozwodu. Do warszawskiego sądu miał już wpłynąć pozew, a (wkrótce byli) małżonkowie czekają na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Jak natomiast z nastrojami? To samo medium informowało, jakoby szykował się pokojowy rozwód, a Asia nie planowała orzekać o winie niewiernego małżonka.