Joanna Opozda rozprawia o powrocie do pracy w pierwszym wywiadzie po porodzie: "Muszę zarabiać, żeby UTRZYMAĆ RODZINĘ"

Aaaaaale to syf. Ja kompletnie nie rozumiem jak można prać brudów publicznie tak samo jak Magdalena Stępień ona dalej jest w szoku, facet ją zostawił ? Tak samo jak teraz Joanna opozda jest w szoku że Antek ją zostawił mi może obydwie dziewczyny wiedział dokładnie z kim się wiążą to nie jest tak że one miały po 20 lat, nie myślały konkretnie nad tym co robią, to są dorosłe kobiety które zrobiły sobie dziecko z mężczyznami którzy kompletnie tego nie chcieli. A tym momencie jedyne co robią to biorą ludzi na litość i uważają że im się wszystko należy bo teraz są samotnymi matkami ;p Ja czasami zastanawiam się czy te osoby publiczne tak zwani celebryci mają wszystko dobrze pod kopułą, oni nie muszą ciężko pracować o niej nie pracują po 8 godzin na taśmie, a i tak udają niesamowicie pokrzywdzone osoby... Zrobimy to sobie na własne życzenie, zrujnuje my swoje życie a potem będziemy mówili o tym w mediach aby ludzie nam współczuli-no mniej więcej niestety tak to wygląda. Spójrzcie na te sytuacje po prostu bezstronnie, pójście na te sytuacje jak po ludzku... Ja mam wrażenie że ci celebryci są naprawdę pozbawieni jakiejkolwiek empatii i uważają się za lepszych ludzi, uważają że przysługują im jakieś dodatkowe benefity bo są celebrytami... Abstrahując od tego miałam okazję poznać pania opozde , tydzień temu w restauracji w Warszawie gdzie była ze swoim dzieckiem... Nie dość że okropnie potraktowała kelnerkę, to jeszcze miała w ogóle problem żeby zapłacić ;D bo dziwiła się że nikt kompletnie jej nie kojarzył ? Sytuacja totalnie absurdalna kompletnie od czapy, ale to właśnie powoduje to że mamy taką opinię na temat celebrytów jaką mamy. Do naszej restauracji przechodzą naprawdę znane osoby, większość z nich to są właśnie celebryci z Instagrama którzy naprawdę mają nawet problem żeby zapłacić rachunek.