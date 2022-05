Joanna Opozda cała na biało POWRACA NA ŚCIANKĘ! (ZDJĘCIA)

Od tamtej pory Joanna Opozda zdecydowanie usunęła się w cień. Nie pojawiała się na branżowych imprezach, nie udzielała wywiadów. Jedynie od czasu do czasu publikowała w social mediach zdjęcia synka Vincenta lub sieć obiegały jej kolejne fotografie zrobione przez stołecznych paparazzi. W końcu jednak aktorka postanowiła powrócić na salony.

A stało się to w sobotę podczas gali zakończenia Festiwalu Mastercard Off Camera. Gwiazda pojawiła w Krakowie, by cała na biało zaprezentować się na ściance przed rzeszą niewątpliwie stęsknionych fotoreporterów.