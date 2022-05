"Leśna rusałka" Joanna Opozda przechadza się pośród drzew w zwiewnej sukience i zagaja: "Jak tam majóweczka?" (FOTO)

Rusałka 9 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Bardzo ładnie, ale tylko do zdjęcia, inaczej sukienka do wywalenia po takim szorowaniu po glebie, mam to spraktykowane ;) zawsze spaceruję po lesie w długich sukniach i do kompletu zakładam pantofelki na wysokim obcasie. Lubię jak coś się za mną ciągnie a przy okazji zamiatam leśne ścieżki.