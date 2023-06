Szczegóły ROZWODU Pyżalskich. Tabloid ujawnia, kiedy wpłynął pozew!

Kilka dni temu wyszło na jaw, że Izabella Łukomska-Pyżalska i Jakub Pyżalski rozwodzą się po 18 latach małżeństwa. Informację przekazał sam Pyżalski w oświadczeniu nadesłanym do redakcji portalu "Epoznan".

Choć wizerunek kreowany przez rodzinę Pyżalskich w mediach społecznościowych przypominał sielankę, wielu podejrzewało, że jest zbyt idealny , by mógł być prawdziwy. W dodatku zachowanie Jakuba budziło wiele kontrowersji.

Niespodziewanie w sprawie głos zabrał syn pary, który na Instagramie obwinił matkę o rozpad rodziny. Izabella jest jednak przekonana, że to jej eks pisał z konta Igora. Pyżalski broni się, twierdząc, że Izabella wyprowadziła się z domu, zostawiając go z szóstką dzieci , a w sprawie niebieskiej karty "nie dostał żadnych dokumentów".

Pyżalscy czekają na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy

Tymczasem, jak informuje "Fakt", pozew rozwodowy faktycznie wpłynął do wydziału cywilnego sądu w Poznaniu. Izabella Łukomska-Pyżalska złożyła go w zeszłym roku, a konkretnie 20 grudnia - tuż przed świętami Bożego Narodzenia. W poprzednich latach bizneswoman co roku chwaliła się na Instagramie rodzinnym zdjęciem na tle choinki, ale po złożeniu pozwu już tego nie zrobiła.