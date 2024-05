Nowy chłopak Britney Spears jest ojcem DZIEWIĘCIORGA DZIECI! Jego żona przerwała milczenie: "Jest żonaty i wyrzekł się pociech"

Gosc 20 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Jakos Malo komentarze kryrykujacy h Pana.Gdyby to bylam kobieta co 9 dzieci by porzucila juz by byly bluzgi.A co do sprawy,to taki facet to dramat,moze nie miec pieniedzy,ale chociaz moglby zajac sie dziecmi czy pomoc w domu.Tacy dobrze wiedza,ze brudna robote kobieta odwali,a on sobie na nowo zycie ulozy tak jak chce, tragedia