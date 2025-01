Nowy program Meghan Markle zbiera łomot jeszcze przed premierą: "Stara się kopiować i niszczyć inne czarnoskóre kobiety"

Perypetie brytyjskiej rodziny królewskiej od lat rozgrzewają media do czerwoności. Tym razem znów zrobiło się głośno na temat żony księcia Harry'ego, która wręcz do perfekcji opanowała umiejętność generowania medialnego szumu wokół własnej osoby. Wkrótce Meghan Markle będzie mogła wykazać się w zaskakującej roli, albowiem już 15 stycznia na Netfliksie swoją oficjalną premierę będzie miał jej nowy program.

Internauci komentują zwiastun nowego program Meghan Markle

W zwiastunie widać, jak Meghan próbuje swoich sił w pszczelarstwie. Niektórzy fani rodziny królewskiej zauważyli, że jest to jedno z wieloletnich hobby jej bratowej Kate, która słynie z produkcji własnego miodu. To też zajęcia bliskie królowej Camilli, która również może pochwalić się własnymi ulami.

Jeśli ktoś chciałby czytać między wierszami, to jest to kolejna okazja dla Netflixa, Reed Hastings i Markle, aby kontynuować trollowanie brytyjskiej monarchii, ponieważ wszystko, co Meghan próbuje zrobić, to naśladować angielski styl życia, ubierać się i hodować pszczoły jak Kate - można przeczytać w sieci.