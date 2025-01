Meghan Markle wrzuciła zwiastun SWOJEGO PROGRAMU! Będzie gotować, zbierać warzywa i... grzebać w ulu. Obejrzycie?

Choć Meghan Markle i książę Harry swoją przeprowadzkę do USA tłumaczyli chęcią zaznania "normalnego" życia i ochroną prywatności, ewidentnie nie są w stanie na dobre porzucić życia na świeczniku. W efekcie Sussexowie raz na jakiś czas podsycają medialne zainteresowanie, czy to pojawiając się gdzieś publicznie, czy udzielając jakiegoś wywiadu. 1 stycznia aktorka opublikowała pierwszy post na Instagramie. Na nagraniu z plaży z nią w roli głównej nie dzieje się nic nadzwyczajnego, a i tak obejrzano je ponad pięć milionów razy.

Nowy program Meghan Markle. Pokazała zwiastun

O czym będzie "With Love, Meghan"?

Dla Meghan, księżnej Sussex, miłość tkwi w szczegółach: małych, osobistych chwilach, które przynoszą radość tym, których cenimy. W "With Love, Meghan" dołączamy do Meghan w kuchni, ogrodzie, a nawet w ulu, gdy przygotowuje się do przyjęcia przyjaciół, zarówno starych, jak i nowych. Podzieli się kilkoma swoimi ulubionymi wskazówkami i trikami dotyczącymi gotowania, ogrodnictwa, majsterkowania i nie tylko. Meghan ujawnia, jak nawet najdrobniejsze szczegóły mogą pomóc dodać piękna naszemu życiu, a co najważniejsze, pomóc zjednoczyć ludzi. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz prezenty dla gości, czy dodajesz odrobinę jadalnych kwiatów do śniadania, naprawdę liczą się intencje - czytamy.