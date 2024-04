O.J. Simpson miał burzliwe życie uczuciowe. Partnerki nie wspominały jednak dobrze relacji z futbolistą. "BIŁ MNIE GODZINAMI"

Burzliwe życie uczuciowe O.J. Simpsona. Zdrady oraz znęcanie się

Pierwszy raz mnie pobił po przyjęciu z okazji rocznicy Louisa i Nanie Mary. Zaczęło się na rogu ulicy 5th Ave w Nowym Jorku około 9:00. (...) Rzucił mnie na podłogę, uderzył, kopnął. Pojechaliśmy do hotelu, gdzie bił mnie godzinami , a ja czołgałam się do drzwi - napisała Nicole.

W 1992 r. Amerykanin związał się z Paulą Barbieri. Mimo że w mediach mężczyzna wypowiadał się w samych superlatywach na temat nowej ukochanej, to w domu miał zmieniać się w kata. Paula Barbieri wydała książkę "The Other Woman: My Years with O.J. Simpson", w której opowiedziała o napadach wściekłości futbolisty. Podczas jednej z kłótni aktorka zamknęła się w sypialni, natomiast Simpson dobijał się do środka i groził, że wyważy drzwi kopniakiem.