O.J. Simpson tonął w długach. Ojciec kochanka jego byłej żony zapowiada walkę: "Przypomniano mi o morderstwie syna"

Choć O.J. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów, to w 1997 roku rodziny ofiar wytoczyły mu sprawę cywilną. Zasądzono wówczas ogromne odszkodowanie w wysokości 33,5 mln dol . Sportowiec uniemożliwił spłacenie należności, ogłaszając bankructwo. Z kolei jego emerytura od NFL, która wynosiła od 125 tys. do 300 tys. dol., była chroniona przed rozliczeniami windykacyjnymi.

Rodzina zamordowanego Goldmana chce po śmierci O.J. Simpsona odzyskać odszkodowanie

W 2015 roku doszło do ponownego rozpatrzenia wyroku, wówczas kwota odszkodowania wyniosła 57 mln dol. W 2021 roku w sprawie dotyczącej zajęcia rachunku Simpsona owa kwota urosła do 75 mln dol. Niespełna 2 lata temu szacowano ją na ponad 96 mln dol. Za sprawą niewypłacalności i odsetek dług urósł do kwoty 100 mln dol .

Ojciec zamordowanego Rona Goldmana zabrał głos po śmierci O.J. Simpsona

Jedyne, co mam dziś do powiedzenia, jest to, że po raz kolejny przypomniano mi o stracie mojego syna Rona. Przypomniano mi o morderstwie mojego syna i wielu latach, przez które tęskniliśmy za Ronem. Jego śmierć [O.J. Simpsona przyp. red.] przypomina, że zamordował Rona i Nicole. Nie zamierzam ujawniać tego, co myślę o jego śmierci [...] To jedyna rzecz, jaką mam do powiedzenia - przekazał serwisowi Daily Mail.