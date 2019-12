Obładowani prezentami Dudowie i kot wyruszają na święta

Viena 24 min. temu zgłoś do moderacji 8 11 Odpowiedz

A Wiedniu prezydent chodzi sam, sam wyprowadza psa, do pracy jeździ swoim autem albo idzie spacerem, mieszka w swoim mieszkaniu i nie przyszłoby mu do głowy żeby za publiczne pieniądze wypoczywac, jeździć na nartach. Zresztą urlop prezydenta Austrii to kilka dni w całym roku. On pracuje praktycznie na okrągło bo to jest służba społeczeństwu. Ale co wymagać takiego zachowania od tego naszego zera....