Oblepiona metkami Wendy Williams rozsyła PROMIENNE UŚMIECHY na ulicach Nowego Jorku (ZDJĘCIA)

Wendy Williams planuje powrót do mediów?

Już od dłuższego czasu Wendy nosi się z zamiarem powrotu do pracy. Jej współpracownicy zapowiadali rozkręcenie podcastu, do sprzedaży trafiła nawet seria powiązanych z przedsięwzięciem produktów, jednak jak do tej pory nie wyemitowano jeszcze ani jednego odcinka. Fani prezenterki niepokoją się, że ich idolka jeszcze nie jest jeszcze w wystarczająco dobrej kondycji fizycznej i przede wszystkim psychicznej, aby znów zasiąść przed mikrofonem. Niestety zdjęcia z wtorkowego wieczoru nie napawają w tej kwestii optymizmem.