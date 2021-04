Obrońca Kamerzysty złożył ZAŻALENIE w sprawie aresztu youtubera!

Choć Kamerzysta starał się przebić dno Internetu już wcześniej, to po publikacji filmu, w którym znęca się nad niepełnosprawnym intelektualnie mężczyzną, spotkały go prawdziwe problemy. Oskarżony o psychiczne znęcanie się nad osobą nieporadną Łukasz W. od 11 dni przebywa w areszcie. Decyzją sądu miał w nim spędzić cały miesiąc. Jednak jak podaje Radio Szczecin, obrońca Kamerzysty złożył w tej sprawie zażalenie. Nie tylko on - w tym samym czasie zażalenie złożyła też prokuratura, która żąda 3 miesięcy aresztu dla patoyoutubera.