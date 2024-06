Obrzydliwy gest trenera Holendrów. Kamery zarejestrowały, co zrobił Ronald Koeman (WIDEO)

W pierwszym meczu w grupie D, w ramach Euro 2024, Holandia pokonała Polskę 2:1, mimo że to Biało-Czerwoni jako pierwsi objęli prowadzenie. W 16. minucie meczu, Adam Buksa wprowadził piłkę do siatki rywali. Niestety, kilkanaście minut później, po niefortunnym podaniu Nicoli Zalewskiego, piłkę przejął Cody Gakpo, który doprowadził do wyrównania.

Pomimo przewidywań, które zakładały dominację Holendrów, Polacy grali bardzo ambitnie. Choć Oranje rzeczywiście mieli większe posiadanie piłki i kreowali więcej sytuacji, to podopieczni Michała Probierza oddali więcej celnych strzałów na bramkę. Niestety, w 83. minucie rezerwowy Wout Weghorst ustalił wynik spotkania na 2:1.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Ohydny gest trenera Holendrów. Kamery wszystko zarejestrowały

Mecz w Hamburgu nadal jest gorącym tematem w mediach społecznościowych. Wśród wielu dyskusji, które wywołało to spotkanie, jest zachowanie holenderskiego selekcjonera. Ronald Koeman już na początku meczu zirytował polskich kibiców, bowiem to Michał Probierz musiał podejść do holenderskiej ławki, by przywitać się z trenerem rywali.

Jednak to nie koniec kontrowersji związanych z postawą utytułowanego trenera. Kamery telewizyjne zarejestrowały jego zachowanie podczas meczu. Ronald Koeman wykonywał ruchy, które są dalekie od standardów higieny osobistej. Trener Holendrów włożył palec do nosa, po czym włożył go do ust...

Nagranie z tego incydentu błyskawicznie obiegło sieć, wywołując falę komentarzy i dyskusji.

