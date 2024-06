Zagraniczni internauci ZACHWYCENI stylizacją Michała Probierza na meczu z Holandią: "KLASA SAMA W SOBIE" (ZDJĘCIA)

kibic wawa 6 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Tylko się niestety nie popisał tuż przed meczem. Holenderski trener Koeman nie chciał mu ręki podać, wychodząc w rejon sędziego technicznego. A Probierz nie wiadomo po co pobiegł do tamtego, gdy on już siedział na ich ławce, rękę mu ściskać. Nie, nie, Probierz. Było ręką go pozdrowić, jakimś zdawkowym gestem dłoni - i to wszystko. Z odległości 3 metrów.To byłaby klasa i orientacja.