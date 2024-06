Oburzenie po słowach legendarnego tenisisty na temat Igi Świątek. "HAŃBA!"

John McEnroe komentował mecz Igi Świątek. Nagle wypalił z seksistowskim komentarzem

Sobotni finał Rolanda Garrosa dostarczył wielbicielom tenisa masy emocji. Mecz z udziałem Igi Świątek emitowano na całym świecie. Dla amerykańskiej stacji NBC komentował go sam John McEnroe - emerytowany tenisista, który czterokrotnie zdobył tytuł mistrza US Open. Legendarny sportowiec znalazł się w centrum skandalu po tym, jak na antenie skomentował wygląd 23-letniej Polki . Widzowie NBC usłyszeli z ust McEnroe'a, że Iga "mogłaby się trochę pomalować ", a nawet "powinna to zrobić, bo jej sponsorem jest marka Lancome".

Internauci oburzeni słowami Johna McEnroe'a na temat Igi Świątek

Czy McEnroe poważnie mówi o Idze noszącej makijaż, podczas gdy ona zdobywa czwarty tytuł RG?; Fakt, że nadal jest komentatorem, to hańba; Czy gdyby role się odwróciły i mężczyźni cały czas nosili makijaż, to czy McEnroe powiedziałby to samo o Hubim?; Cieszmy się, że to ostatni rok jego umowy z NBC, to po prostu katastrofa - pisali internauci.