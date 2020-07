Oburzony Antoni Pawlicki kpi z decyzji TVP o zakończeniu produkcji jego serialu: "Za 2 mld dotacji kupią dwa rosyjskie"

Epidemia koronawirusa sparaliżowała nie tylko wiele gałęzi polskiej gospodarki, ale również rodzimą kulturę, która i tak nie zwykle nie ma najłatwiej . Odwołanie spektakli, koncertów i festiwali to cios dla twórców i pracowników technicznych, którzy praktycznie z dnia na dzień zostali pozbawieni zajęcia, a często także środków do życia .

Drodzy widzowie serialu "Echo Serca", dziś, we wtorek wieczorem, zwykle byście zasiadali do oglądania kolejnego odcinka naszego serialu... Ale niestety nie usiądziecie, ani dziś, ani już prawdopodobnie nigdy - pisze smutno Pawlicki. Z przykrością was informuję, że nie będzie kontynuacji naszego serialu. W czerwcu powróciliśmy na plan, podobnie jak wiele polskich seriali w tzw. zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za radość, po trzech miesiącach bez pracy! Niestety, dwa dni później dowiedzieliśmy się, że TVP "zawiesza zdjęcia do odwołania" (???) co w praktyce oznacza zakończenie serialu.