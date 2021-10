Obwieszona metkami Gucci Kinga Rusin i jej towarzysz Czarek Lis napełniają brzuchy w warszawskiej knajpce (ZDJĘCIA)

Niewidziana długo na ojczystej ziemi Kinga Rusin niedawno zawitała do Warszawy, gdzie konsekwentnie nadrabia zaległości w kwestii spacerów w towarzystwie paparazzi. Zaledwie parę dni temu gwiazda została przyłapana przez fotoreporterów na Żoliborzu, kiedy przechadzała się malowniczymi alejkami w "denimowej" kreacji.

Fani skrzętnie dokumentowanych na portalach plotkarskich wycieczek Kingi długo wierzyli, że jej powrót do Polski będzie oznaczał również powrót Czarka Lisa przed obiektywy aparatów. Na szczęście nie zawiedli się. W ostatni czwartek odziana w dresik Gucci za prawie 5 tysięcy złotych dziennikarka zabrała uroczego czworonoga na lunch do jednej ze stołecznych knajpek. Serwowane w lokalu potrawy musiały być nadzwyczaj smaczne. Kinga zajadała się, aż jej się uszy trzęsły. Po spożytym posiłku gwiazda i jej kudłaty pupil wybrali się na króciutki spacer, po czym załadowali się do stojącej nieopodal skody.