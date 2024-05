Ochroniarz Brada Pitta ujawnia, że Angelina Jolie miała nastawiać dzieci przeciwko ojcu: "Unikały z nim spotkań"

Leia 47 min. temu zgłoś do moderacji 40 37 Odpowiedz

Media od lat robią diabła z Angeliny, a tymczasem ona jako jedna z nielicznych celebrytów w USA otwarcie mówi o tym co się dzieje w Palestynie i innych miejscach objętych wojną, gdzie osobiście jeździ i pomaga. Pitt też udawał działacza jak byli razem teraz woli mlodą kochankę i skręty. Do tego to on zdradził poprzednią żonę, nie ona. O nim najstarsze dzieci mówią otwarcie, że to pozer i hipokryta. Ale tak kobieta zawsze winna, bo tak twierdzi ochroniarz 🤦🏼