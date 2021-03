Od dziewczynki z "Mam talent!" do absolwentki brytyjskiej szkoły muzycznej - tak dziś wygląda Klaudia Kulawik!

Mimo że o Klaudii słychać w mediach niewiele, stale rozwija się w kierunku wokalnym. 22-latka jest absolwentką brytyjskiej szkoły muzycznej British and Irish Modern Music Institute w Londynie, do której uczęszczali między innymi Tom Odell czy George Ezra i ma na swoim koncie kilka singli. Co ciekawe, w piątek na jej kanale w serwisie YouTube pojawiły się cztery nowe utwory, które młoda wokalistka promowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie za sprawą instagramowego profilu możemy się dowiedzieć, co słychać u Klaudii.