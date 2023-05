Od jacuzzi do Europejskiego Kongresu Gospodarczego: Maja "Frytka" Frykowska jest bizneswoman! "Mam to wpisane w KRS"

Maja "Frytka" Frykowska weszła do polskiego show biznesu razem z pierwszą edycją programu " Big Brother " . Za jedno z ważniejszych wydarzeń w historii formatu (i polskiej branży rozrywkowej) zdecydowanie uznać można skandal, kiedy to Frytka i Ken zgorszyli telewizję erotycznymi scenami wprost z bulgoczącego jacuzzi .

Maja "Frytka" Frykowska jest bizneswoman

[...] Moje szczególne zainteresowanie wzbudził panel "Kobiety w biznesie" z udziałem m. in. liderek zajmujących wysokie stanowiska w polskich i międzynarodowych firmach. Utwierdziło mnie to w przekonaniu, że nastała era kobiet. Ta nasza "słaba płeć" stała się świadoma swoich możliwości w biznesie poprzez swoją siłę, determinację i świadome zarządzanie karierą. Kobiety dochodzą do stanowisk, które do tej pory były sprawowane przez mężczyzn i z dumą mówią o sobie nie "pani Prezes" a Prezeska - napisała w poście.