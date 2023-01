Maja "Frytka" Frykowska rozpamiętuje słynne sceny seksu z Kenem w "Big Brotherze": "Wiele rzeczy było naciąganych"

Celebrytka w niedawnej rozmowie z "Plotkiem" zdradziła jednak, że cała sytuacja pokazana w programie tak naprawdę miała się... wcale nie wydarzyć . Frykowska wyznała też, że inne skandaliczne sytuacje z jej udziałem miały być " naciągane ", ale gdyby nie one, to nikt nie wiedziałby, kim w ogóle jest "Frytka".

Żeby było śmieszniej, to nagle się okazuje, dzięki Bogu, że to się stało wtedy, bo dzisiaj zobacz, co się dzieje w telewizji, w ogóle nie byłabym zauważona. Nikt by nie wiedział, kto to jest Frykowska. Oczywiście wiele rzeczy było naciąganych. Śmieję się, mam ogromny dystans do tego w tej chwili - żartowała.