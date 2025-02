Od wspólnej pracy, przez umizgi na gondoli, po domniemany rozwód. Oto burzliwa historia Kanye Westa i Bianki Censori

W czwartek wieczorem media zelektryzowała wieść o rozwodzie pary, która dopiero co pozowała wspólnie do zdjęć podczas ceremonii rozdania nagród Grammy. Mówiło się, że architektka nie wytrzymała kolejnego epizodu maniakalnego muzyka, który zalał sieć serią przepełnionych nienawiścią wpisów, i wreszcie go porzuciła. Nie minęło kilka godzin, a do mediów trafiło oświadczenie przedstawiciela pary, który stanowczo zaprzeczył plotkom o rozwodzie, twierdząc, że Kanye i Bianca spędzą razem walentynki.