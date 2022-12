Odchudzona Ola Jordan pozuje w bikini i duma: "Nie byłam szczęśliwa. UDAWAŁAM" (FOTO)

Adam 19 min. temu zgłoś do moderacji 11 8 Odpowiedz

Waga w normie to zdrowie. Nadwaga to duże ryzyko chorób. Ludzie, zrozumcie to w końcu. Szczupła sylwetka to nie kwestia wyglądu lecz przede wszystkim zdrowia. Oczywiście, że czasami mozna sobie zjeść serniczka czy inny przysmak na święta. Nikt nikomu tego nie odmawia. Ale objadanie się słodyczami czy fast foodami siedem razy w tygodniu to objaw braku szacunku do własnego ciała i zdrowia.