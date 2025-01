Odchudzone Sharon i Kelly Osbourne buszują po sklepach. 72-latka wyposażona była w torbę za 25 tysięcy złotych

Widać, że odchudzone niezdrowo. O Sharon to nawet nie wspomnę, bo na pierwszy rzut oka widać, że jest niezdrowo szczupła, ale nawet Kelly, jeszcze młoda Kobieta a kształty obnażają całkowity brak jędrności (np. pośladki). Szkoda, bo jakby włączyć ćwiczenia, to by miała fajne kształty a nie wychudzone ciało. Ale może one są szczupłe z innego powodu, może chore, to wtedy zwracam honor. Człowiek chory nie będzie latał na siłkę, to oczywiste.