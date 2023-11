Sharon Osbourne schudła 20 KILOGRAMÓW. Przyznała się do zażywania popularnego leku: "Nie mogłam przestać"

Sharon Osbourne to niekwestionowana legenda amerykańskiej telewizji, która ma na koncie udział w niezliczonej ilości programów. Aktywność zawodowa gwiazdy nieco osłabła, przez co w ostatnich latach mówiło się o niej głównie w kontekście zmian w jej wyglądzie i operacji plastycznych . Sama zainteresowana bez ogródek wspominała w mediach, że na zabiegi upiększające wydała co najmniej 650 tysięcy dolarów (prawie 3 miliony złotych). Trzeba przyznać, że 71-latka bardzo się zmieniła, a zaniepokojeni fani zauważyli, że znów mocno schudła .

Sharon Osbourne waży mniej niż 45 kilogramów. "Jestem zbyt chuda"

Sharon Osbourne szczerze o odchudzaniu. Jest zaniepokojona swoim stanem

Gwiazda przyznała się też do przyjmowania w przeszłości popularnego wśród celebrytów leku na cukrzycę, który miał znacząco przyczynić się do utraty wagi. Podkreśliła też, że "od jakiegoś czasu go nie stosuje", a także przestrzegła przed podawaniem go nastolatkom.