70-letnia Sharon Osbourne wraz z córką buszuje po luksusowym butiku w Beverly Hills. Spójrzcie tylko na jej twarz (ZDJĘCIA)

Sharon Osbourne z show-biznesem związana jest od lat. Żona Ozzy'ego Osbourne'a spełniała się już jako jurorka w "X Factorze" i "America's Got Talent", prowadziła własny talk show i występowała w rodzinnym reality show "The Osbournes", jeszcze na długo przed tym, jak świat zaczął śledzić perypetie Kardashianów. Do niedawna Sharon można było oglądać w programie "The Talk", niestety w ubiegły roku została ona zwolniona z formatu. Wszystko przez wsparcie okazane Piersowi Morganowi, podczas jego medialnej krucjaty przeciwko Meghan Markle.