Sharon Osbourne ŻAŁUJE, że zdecydowała się na lifting twarzy: "Bolało jak diabli. Wyglądałam jak pie*dolony CYKLOP"

Moja mama jest w jej wieku. Bez tych tortur wygląda tak samo. No nie ma piłek w policzkach ani pompowanych ust, ale wygląda równie ok. I na co te cierpienia? I tak widać, że to starsza pani. Moim zdaniem na starość największą robotę robi pilnowanie wagi. Aby tylko sie nie zapuścić. Jak babeczka w miare szczupła i schludnie ubrana, ze świezą fryzurą, ogarniętymi zebami to wyglada w porządku. To samo dotyczy facetów: zębyu + brak nadwagi + schludna koszula i jest ok