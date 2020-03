Odizolowani od świata Backstreet Boys nagrali "wspólny" filmik dla fanów. Internauci zachwyceni: "Razem, mimo że osobno" (WIDEO)

Pandemia koronawirusa od kilku tygodni nie schodzi z czołówek portali informacyjnych. Do tej pory na całym świecie potwierdzono już niemal 800 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem, a liczba ofiar śmiertelnych bezlitośnie dobija do 40 tysięcy. Z tego powodu wiele osób publicznych decyduje się angażować w walkę z groźnym patogenem.





Ostatnie dni dobitnie pokazały, że gwiazdy pomagają w walce z pandemią na wiele sposobów. Niektórzy apelują do młodych o pozostanie w domach, inni przekazują znaczne środki na potrzebny sprzęt i akcesoria. W drugiej z grup znalazło się wielu znanych artystów i grup, którzy wykorzystują w tym trudnym czasie swój talent i wpływy w słusznym celu.





Jedną z akcji, której celem jest zbieranie środków na walkę z koronawirusem, jest #iHeartConcertOnFOX. W ramach projektu fani mogli już zobaczyć między innymi domowe koncerty Demi Lovato czy "zakochanych" Shawna Mendesa i Camili Cabello. Teraz do akcji włączyła się też grupa Backstreet Boys, która na tę okazję opublikowała w sieci odświeżoną wersję teledysku do swojego hitu I Want It That Way.





Na krążącym po internecie filmiku widzimy, jak słynna piątka rytmicznie wygina się w rytm swojego hitu. Wszystko oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, bo każdy z panów nagrał swoją część w domowym zaciszu. Efektem finalnym jest połączenie stworzonych przez nich filmików. Fani, jak nietrudno się domyślić, są zachwyceni taką inicjatywą.





"To wspaniałe, że od tylu lat robicie dla świata coś dobrego", "Właśnie tego mi było trzeba podczas kwarantanny", "Świetne - razem, mimo że osobno" - czytamy.





