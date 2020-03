Książę William osobiście stanie do walki z koronawirusem? "Chciałby być PILOTEM HELIKOPTERA MEDYCZNEGO"

Pandemia koronawirusa wciąż zbiera żniwo na całym świecie. Do tej pory jedynie w naszym kraju stwierdzono dotąd 2055 przypadków zakażenia, a 31 pacjentów zmarło. Jeszcze gorzej prezentują się statystyki w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, gdzie chorych przybywa w bardzo szybkim tempie. Do grona zakażonych dołączył niedawno nawet Boris Johnson.





Nie da się ukryć, że do tej pory walka Zjednoczonego Królestwa z koronawirusem nie należała do najprostszych. Restrykcje wprowadzono stosunkowo późno, co przełożyło się na stale rosnącą liczbę wykrytych przypadków zakażenia. Zagrożenia ze strony patogenu nie widział do niedawna nawet książę William, który jeszcze podczas niedawnej wizyty w Dublinie żartował z potencjalnej epidemii.





Założę się, że niektórzy mówią "Mam koronawirusa, umieram", a Ty musisz im odpowiadać: "Nie umierasz, po prostu kaszlesz" (...) Swoją drogą, Cambridge'owie roznoszą koronawirusa, sorry - żartował wtedy wyraźnie dumny z siebie William.





Ostatnio William zmienił jednak nieco ton i podchodzi już do sprawy dużo poważniej. Niedawno książę Cambridge włączył się w inicjatywę na rzecz pomocy osobom zakażonym koronawirusem, a teraz wychodzi na jaw, że rozważał nawet osobiste zaangażowanie się w walkę z niesławnym wirusem.